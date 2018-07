Por Daniel Gonzales

CatchApp (iOS, grátis)

Aplicativo útil para monitorar e melhorar a produtividade de sua equipe de trabalho. Ele conecta a conta de um gerente às contas dos demais integrantes do time em serviços como Dropbox, Google Drive, Box, Evernote, entre outros. Em cada um deles, dá para compartilhar arquivos e documentos. Em todos os iPhones ou iPads dos integrantes, a lista de trabalho é mostrada na forma de um feed.

DayFrame (Android, grátis)

Transforme seu dispositivo em um porta-retratos digital, mostrando suas próprias imagens ou as de serviços como Flickr, Tumblr, Facebook, Instagram e 500px. O app permite que você selecione as categorias que quer exibir e é configurável. Dá para escolher entre mostar a hora, previsão do tempo, status da bateria e mesmo lançar outros apps. O DayFrame funciona melhor em tablets.

BrazilTV (Windows Phone, grátis)

Este app permite assistir canais brasileiros e mundiais de TV via internet em seu Windows Phone. Funciona via Wi-Fi (preferencialmente) ou por conexões 3G e 4G. Há canais como HBO, Cinemax, infantis, etc. O desenvolvedor coloca à disposição página no Facebook e conta no Twitter para comentários. O app pode ser fixado na tela inicial do Windows Phone via Live Tile (bloco inteligente).