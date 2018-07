Este app transforma vídeos curtos do dia a dia em “superproduções” com duração de 10 segundos, cheias de efeitos e trilhas sonoras. Com apenas um toque, o Meipai é capaz de editar seus vídeos de maneira inteligente e aplicar filtros e música, além de legendas e opção de geolocalização. Após salvar o vídeo, é possível compartilhar o resultado em redes sociais ou publicá-lo na galeria do próprio app.

Google Docs (Android, grátis) O popular serviço de armazenamento e edição de documentos todo mundo já conhece, mas o app do próprio Google é novo – foi lançado dia 8 de maio. Permite criar, editar ou compartilhar com os outros usuários do Docs qualquer documento, diretamente do seu Android. Entre as atrações, há um modo de edição offline, para uso mesmo sem conexão com a internet, e um recurso de salvamento automático.