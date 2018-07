tripReturn (iOS, US$ 0,99) Marque sua localização no mapa com um toque e depois obtenha direções para retornar facilmente a ela com este app. Útil para achar onde o carro ficou estacionado ou encontrar o hotel em uma viagem após um passeio. O tripReturn armazena os últimos 20 lugares onde você esteve, traça rotas e mede distâncias do trajeto, com tempo estimado para quem vai a pé ou em qualquer veículo.