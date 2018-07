Com este app, é possível enviar sua localização instantaneamente para um ou mais contatos, apenas chacoalhando seu iPhone. O app permite que a sua posição seja enviada por mensagem, e-mail, Facebook, Twitter ou WhatsApp. Para isso, basta entrar com o número de quem receberá a localização e configurar o serviço. O destinatário recebe, então, um link para a posição no Google Maps.

One Password (Android, grátis) Um dos melhores gerenciadores de senhas disponíveis para o Android acaba de ganhar nova versão. Uma das atrações do One Password é criar senhas fortes para sites, serviços de e-mail, etc. Criada a senha, é possível logar em qualquer serviço com um único toque. Além disso, ele é capaz de armazenar senhas de diversos lugares como bancos, cartões de créditos e e-mail.