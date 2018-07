WebPCSuite (Android, grátis) Transfira arquivos entre seu dispositivo Android e um computador – e sem fios – com esse app. Para usá-lo, é preciso escanear um código de barras que possa ser acessado no PC – que deve usar a mesma rede Wi-Fi do aparelho. Daí, aparecem na tela do PC todas as pastas do Android, com arquivos divididos por tipos, deixando arrastar e soltar arquivos “de” ou “para” o celular.