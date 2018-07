Por Daniel Gonzales

Spectrum (iOS, grátis)

Crie papéis de parede personalizados no estilo do iOS 7, salve para sua biblioteca de imagens e use como e quando quiser com o Spectrum. Ele apresenta uma paleta de cores a partir da qual é possível criar os fundos de tela de maneira bastante simples. Basta tocar em um botão deslizante para adicionar os efeitos desejados a uma paleta de cores que já vêm no aplicativo. Depois, é só salvar.

PaperBoy (Android, grátis)

Aplicativo para leitura de notícias que possibilita a escolha de seus temas de interesse em uma impressionante coleção de 25 milhões de feeds – ou você pode adicionar suas próprias fontes de leitura. O PaperBoy traz vários recursos avançados como ajuste de fontes, imagens, etc, Tem um visual bem bonito e é capaz de armazenar, caso você deseje. todo o conteúdo para leitura offline.

Cool Tiles (Windows Phone, grátis)

Completo aplicativo de personalização para Windows Phone, o Cool Tiles permite criar blocos inteligentes (Live Tiles) de aplicativos, atalhos, ajustes, etc. Há mais de 30 disponíveis, como um atalho para mensagens, um para funções de seu player de música, outro para ativar o bluetooth, etc. Criados os blocos, basta adicioná-los à tela inicial de seu celular para deixá-la com a sua cara.