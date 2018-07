Tag Editor (Windows Phone, grátis) Com este app, é possível editar todas as informações presentes nas tags dos arquivos mp3, diretamente no Windows Phone. Chega de “Track 2″ ou “Faixa 8″. Insira corretamente as informações de nome, artista, álbum, artistas do álbum, gênero, número da faixa, ano e outras. Existe um modo de edição por lote, no qual é possível selecionar e trabalhar com vários arquivos de uma só vez.