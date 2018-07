Acompanhe todos os voos ao redor do mundo em tempo real com esse app que tem um belo visual – são 10.000 aeroportos e mais de 1.000 empresas aéreas cadastradas. Basta buscar o voo por meio da origem ou destino, cidade, aeroporto, empresa aérea, número do voo ou modelo da aeronave que o aplicativo apresenta o status em tempo real.

Organizze (Android, grátis) Organize suas contas bancárias, pessoais ou empresariais de modo bastante intuitivo. Uma das maiores vantagens em relação a apps deste tipo é poder armazenar e sincronizar movimentações financeiras, permitindo o acesso mesmo offline ou no PC. O app permite o lançamento de receitas e despesas, controle de contas a pagar e acompanhamento de saldos de contas e aplicações.