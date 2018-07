Downcount (Android, grátis) O modo mais simples de criar controle de períodos de tempo ou contadores de datas no Android. Crie contadores personalizados para determinada data ou de quanto passou de determinada data – da sua formatura, do nascimento de seu filho, quanto falta para acabar o ano, para o próximo feriado, quantos dias de vida você tem, etc. Há uma versão paga do app (US$ 0,99), sem anúncios.