Blit (iOS, US$ 0,99) Útil para você que digita textos longos ou guarda trechos de notícias para ler mais tarde. Com o Blit, basta selecionar o texto e, com um toque, ele transfere todo o conteúdo para o computador. Se desejar, você pode também digitar textos diretamente em uma caixa, no aplicativo, e transferir para quem você quiser, na hora. Muito útil para armazenar conteúdo de aulas ou anotações de reuniões, por exemplo.