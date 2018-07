Vinyl (iOS, US$ 0,99)

Um player que permite ouvir suas músicas como se estivessem em discos de vinil, com um bonito visual, que leva as velhas vitrolas e toca-discos para a tela de seu iPhone, iPad ou iPod Touch. Você pode escolher o look que desejar (dos tocadores antigos aos dos anos 90) e curtir o giro do disco, a agulha, etc.

1TapCleaner (Android, gratuito)

Este aplicativo cumpre o que promete: limpar todo o “lixo” em seu Android com um só toque, deixando o aparelho menos carregado de arquivos e dados antigos ou inúteis, como dados de cache que os aplicativos vão juntando em seu smartphone ou tablet. Pode ser programado para rodar sozinho.

Group Tiles (Windows Phone, gratuito)

Um aplicativo bastante útil para organizar a tela inicial do seu Windows Phone por categorias. O app não cria folders, mas sim tiles (blocos dinâmicos) personalizados com dezenas de ícones, fontes e cores no estilo do Windows Phone. O app suporta apenas o Windows Phone 8.

