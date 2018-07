Confira os aplicativos selecionados desta semana

Por Daniel Gonzales

Stormfly (Android, R$ 2,15)

Este app troca automaticamente o papel de parede de seu smartphone ou tablet Android por uma bonita imagem do tempo atual onde você estiver. Assim, seu fundo de tela fica sempre atualizado com o tempo lá fora. O app promete baixo uso de memória e baixo consumo de internet. Outro motivo para instalar: 100% da renda arrecadada com o app irá para portadores de câncer.

Foxit (iOS, grátis)

Abra, leia, faça anotações e envie seus documentos com a extensão pdf com facilidade. O Foxit traz visualização rápida e renderização de arquivos; vários tipos de previews; opções de pesquisa rápida para localizar trechos de documentos; procura de termos no Google ou Wikipedia; capacidade de transferência de pdfs via iTunes, email ou pelo browser Safari.

Pillbox (BlackBerry 10, grátis)

Aplicativo muito útil que te ajuda a não esquecer de tomar seus medicamentos na hora certa. O Pillbox traz dezenas de imagens coloridas de diversos tipos de remédios, para você associar a seus remédios, com uma descrição de cada um, com informações de prescrição, dosagem e quantidade, entre outros dados. Depois, é só programar os horários no alarme do seu BlackBerry.

