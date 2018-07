Troca a tela inicial do Android com funcionalidades avançadas e recursos exclusivos. Ao contrário de todos os outros programas do tipo, o Lightning Launcher cria um desktop com rolagem de páginas horizontal e vertical. Outro recurso é a possibilidade de separar seus widgets favoritos em pastas, além de redimensioná-los e girá-los – e o app traz vários widgets embutidos.

Acorde-me (Windows Phone, grátis) Com recursos de geolocalização do Windows Phone, este app permite que você tire um cochilo no ônibus, trem, fretado, etc, acionando o alarme – sonoro e vibratório – quando você estiver perto de seu destino. É possível definir qual a distância mínima a partir do ponto desejado na qual o app vai ser acionado. Dá para salvar múltiplos locais e acionar quantos alertas você desejar.