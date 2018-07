(iOS, grátis)

Este app é um pedômetro completo para gerenciar suas caminhadas e corridas, que podem ser separadas por dia, semana ou mês. O aplicativo permite estabelecer um objetivo em passos ou queima de calorias e verificar, a cada atividade, a porcentagem do total cumprido e quanto falta para atingir a meta do mês, em gráficos. Recurso interessante: dá para mostrar seu total de passos no dia no ícone do app.

Jotter Pad X: Writing

(Android, grátis)

Elegante e minimalista editor de textos, que tem como diferencial sete estilos para suas notas: ensaio, revista, diário e roteiro são alguns deles. Traz 11 tipos de fontes e várias opções de margens e alinhamentos. O app permite escolher um intervalo para “auto-salvar” suas notas e tem integração com o Dropbox, permitindo compartilhamento fácil entre dispositivos.

Private Life

(Windows Phone, grátis)

Crie uma área exclusiva em qualquer Windows Phone, acessível por senha, para afastar os bisbilhoteiros de plantão de seu smartphone. Nela, você pode mandar SMS ou e-mail, fazer ligações, criar contatos, tirar fotografias (ou importar do próprio telefone), criar notas, etc. Fica tudo protegido. Há a opção de criar um perfil com senha falsa, para despistar possíveis invasores.