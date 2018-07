Por Daniel Gonzales

Recur! (iOS, US$ 0,99)

App de conceito interessante, o Recur! é uma “lista de tarefas” ao contrário. É ideal para registrar fatos cotidianos, curiosos, trabalhos concluídos, etc. A partir de um registro, o app começa a contar o tempo passado desde determinada data. É ideal, por exemplo, para saber há quantos dias você não leva o seu cachorro para passear ou saber quanto tempo passou desde que você encontrou um amigo.

Doctape Viewer (Android, R$ 2,15)

Acesse os seus arquivos de mídia e documentos, inclusive os mais pesados, não importa onde estejam e com rapidez – é o que promete o Doctape. O app é capaz de se conectar a redes sociais e serviços em nuvem (do Dropbox ao Facebook, do Instagram ao Google Drive), com suporte a dezenas de tipos de extensões. Funciona bem em tablets e smartphones.

Social Scene (Windows Phone, grátis)

Este aplicativo de divertimento mistura rede social e fotografia. A ideia é que um usuário tire uma foto de um local famoso (ou não) e envie para o app. Depois, outro posta uma imagem do mesmo local. O Social Scene vai, desta maneira, construindo um mosaico com base em geolocalização, que você pode simplesmente consultar – ou contribuir para aumentar.

