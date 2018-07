Video Sound Pro for Instagram (iOS, US$ 0,99) Com este aplicativo, adicione, mixe, remova e modifique trilhas sonoras em seus vídeos para publicar no Instagram. O app permite a importação de vídeos e das músicas diretamente de sua galeria e consegue criar trilhas sonoras com até 10 músicas. É possível selecionar os pontos iniciais da música e do vídeo, cortar trechos de som, ajustar o volume, criar efeitos e rotacionar os vídeos.