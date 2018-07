Lançado pelo movimento de mesmo nome, que reúne mais de 120 mil amantes das bikes, o app é uma rede social de ciclistas, com contador de distância, de CO2 economizados – em relação aos carros – e ainda mapas das rotas mais pedaladas, além de uma seção chamada “Clube Carbonus”, onde é possível trocar quilos de CO2 poupados por descontos em marcas conveniadas com o app.

Mobile Compare (Android, grátis) Comprou um smartphone novo? Está pesquisando outro aparelho para trocar o seu? Esse app é para você. Compare seu Android com qualquer outro disponível no mercado. Saiba qual aparelho se sai melhor em itens como memória, câmera, processador, duração da bateria, resolução da tela e muito mais. O aplicativo traz as fotos e apresenta os resultados de forma clara.