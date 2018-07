Por Daniel Gonzales

BabyBaby (iOS, US$ 0,99)

Este app torna divertida a tarefa de escolher o nome do bebê. Ele traz banco de dados com os nomes preferidos pelos brasileiros com origem e significado, apelidos e nomes relacionados. Há uma seção de frases que ajudam a imaginar como será chamar o bebê, e é possível projetar seus nomes favoritos com música ao fundo, além de compartilhar a escolha em redes sociais.

Talker App (Android, grátis)

O Talker cria uma nova maneira de interação com seu smartphone, baseada em regras. Por exemplo: crie uma certa resposta automática para certo(s) número(s) de SMS; crie uma tarefa para que o aparelho leia seus lembretes; programe um alarme sempre que você estiver em certa localização, etc. O app é bastante poderoso e permite uma combinação praticamente infinita entre as regras.

Nasa Apod (Windows Phone, grátis)

Veja e salve lindas imagens do universo, acompanhadas de explicações de astrônomos profissionais da Nasa (em inglês). Você pode configurar o aplicativo para, diariamente, transformar a foto de algum ponto de nosso universo no papel de parede de seu smartphone automaticamente. As imagens podem, também, ser salvas no dispositivo a qualquer momento.