REUTERS/Charles Platiau Mark Zuckerberg é presidente executivo do Facebook

Os principais aplicativos do Facebook estão fora do ar nesta quarta-feira, 13: em redes sociais, diversos usuários estão reclamando que não conseguem se conectar ou utilizar funções básicas, como mandar mensagens e fazer comentários, em plataformas como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Facebook Messenger. Também não está sendo possível realizar novas publicações em algumas dessas redes.

De acordo com o site downdetector.com, que indica falhas nos servidores dos principais aplicativos e sites da internet, o Brasil é um dos países que mais enfrenta problemas com as redes. O site americano The Verge reporta que usuários em países como Paraguai, Argentina e Índia também têm tido problemas para enviar mensagens a seus contatos pelo WhatsApp.

O Facebook já se pronunciou sobre o assunto: em sua conta no Twitter, a empresa disse que está trabalhando para resolver os problemas "na família de aplicativos" assim que for possível. A empresa acrescentou ainda que as falhas não são resultado de um ataque de negação de serviço (DDoS, na sigla em inglês), quando hackers tentam causar pane em um servidor ao realizar uma infinidade de pedidos ao mesmo tempo em um serviço.

O site americano The Verge disse ainda que a rede dos óculos de realidade virtual Oculus, que é de propriedade do Facebook, também enfrenta problemas na tarde desta quarta-feira. A empresa disse em sua conta no Twitter que "espera resolver os problemas em breve". Além disso, a publicação comentou que usuários não estão conseguindo entrar em serviços como Tinder e Spotify com suas contas do Facebook.