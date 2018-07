Novo blog do ‘Link’ recomenda os melhores aplicativos para tablets e smartphones

SÃO PAULO – Daniel Gonzales estreou seu blog no Link neste mês e já recomendou uma pilha de aplicativos para tablets e smartphones Android e iOS (o sistema dos aparelhos da Apple).

O blog indica apps extremamente úteis para uma infinidade de necessidades. Por exemplo, o Baby Mimo, que serve para acompanhar o crescimento de um filho recém-nascido, criando álbuns, anotando a primeira palavra, peso, altura, o primeiro passo, etc.

Ou que tal um editor de imagens decente que gratuito? O blog também encontrou. Não só um, mas vários.

Um app para ajudar a controlar gastos e lembrar de pagar contas, um despertador torturante, uma lista de aplicativos essenciais para quem tem iPad, a versão atualizada do Google Maps e uma atualíssima lista de aplicativos para o carnaval.

Acompanhe o blog do Daniel aqui.