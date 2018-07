A receita de lojas de aplicativos para celulares e outros dispositivos móveis vai quase triplicar em 2011, para US$ 15,1 bilhões, impulsionada pelo crescimento do Android, do Google, afirmou a empresa de pesquisas de mercado Gartner, nesta quarta-feira, 26.

“Estimamos que a App Store da Apple conseguiu quase 9 a cada 10 downloads de aplicativos em 2010 e vai continuar a ser a loja de maior movimento até 2014, apesar de outras lojas ganharem força”, afirmou a analista Carolina Milanesi.

Na semana passada, a App Store informou que alcançou a marca de 10 bilhões de downloads. Os rivais mais próximos são o Android e a GetJar, que vende software para todas as plataformas e atingiu 1 bilhão de downloads em junho.

O Android, oferecido gratuitamente a produtores de celulares, deve se tornar a plataforma mais popular de celular inteligente do mundo este ano.

A Gartner prevê que 81% de todos os downloads este ano serão gratuitos.

A empresa estima que 16% da receita das lojas online de aplicativos, de US$ 5,2 bilhões em 2010, foi gerada por publicidade, uma parcela que vai quase dobrar, para 30%, ao final de 2014.

/ Tarmo Virki (REUTERS)