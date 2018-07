Desde ontem, vários usuários relataram problemas com a rede PSN, o ambiente online do console PlayStation 3.

Segundo o blog oficial da Sony, o problema, que no console aparece com o código 8001050F, resulta na reinicialização do relógio interno do aparelho e perda de arquivos de jogos salvos e troféus.

Nos testes do Link, nenhum dos aparelhos da nova safra, também conhecidos como “Slim”, apresentou problemas permamentes. Foi possível inclusive fazer login na PSN sem nenhum problema aparente.

Mas usuários do modelo antigo, conhecido como “Fat”, relataram problemas irrecuperáveis, que impediram, inclusive, que o videogame rodasse jogos. Mesmos jogos sem componentes online não funcionaram, pois antes do jogo começar, a simples verificação de existência de atualizações online causou o defeito.

No twitter oficial, a Sony garante que já está trabalhando para resolver o problema.

A recomendação para todos os usuários é não ligar o PS3 em rede em hipótese alguma até o defeito ser corrigido.

Se você utiliza internet por cabo, desconecte do aparelho.

Como o PS3 funciona com Wi-Fi, o melhor a fazer é desligar o roteador, ligar o PS3, desabilitar o acesso pelo roteador (apagando a conexão sem fio do menu) e só então religar o roteador.