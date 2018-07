Manifestantes do Occupy Wall Street, já reunidos há um mês, expandem seus protestos para outras áreas de Manhattan

“Taxem os ricos”, diz cartaz de manifestante no Parque Zuccotti. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

NOVA YORK – O movimento Occupy Wall Street, que acaba de completar um mês acampado no distrito financeiro de Nova York, estende nesta terça-feira, 18, seus protestos para outras áreas de Manhattan encorajado pelo respaldo popular das pesquisas e dos US$ 300 mil já arrecadados através da internet.

“Superamos nossas expectativas mais otimistas. Temos cada vez mais apoios e não vamos sair daqui”, afirmou à Agência Efe Mark Bray, um dos porta-vozes dos manifestantes nova-iorquinos. Bray detalhou que começarão seu percurso de hoje na casa de leilões Sotheby’s, onde apoiarão uma concentração sindical a favor de dezenas de trabalhadores envolvidos em uma disputa contratual com a empresa.

Dali se transferirão para o escritório do promotor de Manhattan, Cyrus Vance, para protestar pelos 20 ativistas presos no sábado passado por invadir uma filial do Citibank para fechar suas contas.

Os manifestantes terminarão a quarta-feira no Lincoln Center, onde está previsto um protesto contra as guerras convocado pelo grupo de mulheres idosas “Granny Peace Brigade”.

30 dias. O movimento Occupy Wall Street completou na segunda-feira um mês entrincheirado no bairro para protestar contra os excessos do sistema financeiro.

Segundo uma pesquisa da Universidade de Quinnipiac, dois terços dos nova-iorquinos apoiam os protestos e 72% opina que os ativistas têm o direito de ficar na praça Zucotti enquanto respeitarem as leis.

Bray detalhou à Efe que o Occupy Wall Street conseguiu acumular até o momento mais de US$ 300 mil em doações e possuem um amplo armazém no sul de Manhattan para guardar seus móveis e utensílios próximo ao parque no qual estão acampados.

Nesse espaço, doado por um sindicato de professores, chegam a cada dia 300 caixas de comida, roupa, cobertores, sacos de dormir e outros artigos, enquanto o dinheiro é depositado em uma conta que abriram na entidade financeira sindical Amalgamated Bank.

Cerca de cinco mil seguidores da iniciativa marcharam no sábado passado do distrito financeiro até à Times Square, onde 74 ativistas foram presos por alteração da ordem pública enquanto milhares de pessoas no mundo todo realizaram vários protestos em solidariedade.

