Empresa anunciou o novo logo, com mais linhas curvas; cor roxa e ponto de exclamação foram mantidos

SÃO PAULO – O Yahoo revelou nesta quinta-feira, 5, o seu novo logotipo, a primeira mudança em 18 anos. A CEO da empresa, Marissa Mayer, descreveu o novo logo como “moderno” .

“Não queríamos linhas retas no logo. Linhas retas não existem na forma humana e são extremamente raras na natureza, então o toque humano no logotipo é que todas as linhas e formas possuem ao menos uma leve curva”, disse Marissa, em seu Tumblr.

O novo logotipo mantém a tradicional cor roxa, mas retirou as serifas (linhas retas nas extremidades da letra) do nome da empresa. Marissa diz ter se envolvido diretamente na criação do novo logotipo junto com a equipe responsável pela criação. A ideia, segundo ela, era desenhar algo mais extravagante e sofisticado.

O ponto de exclamação que acompanha a palavra também sofreu uma leve alteração: está um pouco mais inclinado para a direita.

Um vídeo divulgado pela empresa mostra mais detalhes do processo de desenvolvimento da nova marca.

O Yahoo passa por diversas mudanças desde que Marissa Mayer assumiu a empresa há pouco mais de um ano. Recentemente, a empresa comemorou ter superado a audiência do Google em número de visitantes únicos no ranking da ComScore pela primeira vez desde maio de 2011.

Foram 197 milhões de visitantes únicos no Yahoo em julho contra 192 milhões do Google, segundo a ComsCore. Em junho, o Yahoo tinha 189 milhões de visitantes únicos ante 193 milhões do Google. Além disso, a empresa segue fazendo uma série de aquisições de startups de todo o tipo.