Nayara Fraga, O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) encerrou a investigação sobre atitudes do Google consideradas pelos concorrentes monopolistas e abusivas. Em comunicado divulgado ontem, a entidade informou que a companhia concordou em mudar algumas de suas práticas que estavam impedindo a competição nas áreas de smartphones, tablets e consoles e no setor de buscas online.

O acordo afastou a necessidade de realizar alterações drásticas e evitou ações legais contra a empresa. “Quanto às alegações de que a companhia favoreceu resultados de busca em detrimento dos competidores, as provas colhidas até o momento não justificaram ações legais por parte da Comissão”, disse a conselheira externa da FTC, Beth Wilkinson, em comunicado. “Sem dúvida, o Google tomou atitudes agressivas para obter vantagem sobre outros motores de busca. No entanto, a missão da FTC é proteger a competição, e não competidores específicos.” A conselheira afirma que não há indícios de que o Google tenha violado a lei americana.

Um dos pontos investigados pela FTC foi o uso de trechos de sites de terceiros em produtos próprios. Antes, o Google exibia avaliações do Yelp, site de resenhas de restaurantes e serviços, junto das informações do local pesquisado como se fossem suas. Isso tirava a audiência do Yelp, já que o usuário não precisava ir até o site para ler a recomendação. Depois de o Yelp reclamar, o Google deixou de exibir as resenhas alheias e – para a indignação do Yelp – barrou o site no resultado de buscas por bares e restaurantes. Agora, com o acordo firmado com a FTC, o Google não poderá bloquear sites especializados como o Yelp que também fizerem o mesmo tipo de reclamação.

Outro ponto estudado na investigação foi a cobrança pelo uso de patentes da Motorola – o principal ativo da fabricante de celulares adquirida pelo Google em 2011, na avaliação de vários analistas. Como constatado pela FTC, o Google estava pedindo um valor muito alto para tecnologias que a Motorola já havia concordado em categorizar como padrão – aquelas que permitem recursos básicos como a conexão de um smartphone via Wi-Fi. A Microsoft, por exemplo, teria de pagar US$ 4 bilhões pelo uso de duas patentes no console Xbox.

O acordo com a FTC impedirá o Google de cobrar preços abusivos não só da Microsoft, mas de qualquer outra companhia que queira usar as patentes dessa natureza. A Apple, que também usa algumas tecnologias patenteadas pela Motorola, já havia apresentado uma queixa contra a companhia.

Publicidade. O Google se comprometeu ainda em retirar as restrições que impediam anunciantes de gerenciar seus anúncios em plataformas variadas. “O Google concordou em dar aos anunciantes mais flexibilidade para gerenciar simultaneamente campanhas na plataforma do Google Adwords e nas plataformas rivais.

*Publicado no caderno Economia & Negócios desta sexta-feira, 4