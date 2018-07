(Silvio Tanaka/Wikimedia)

Duas décadas se passaram desde que Tim Berners-Lee criou a www – mas, ainda hoje, 75% da população mundial ainda não têm acesso à rede.

Por causa disso, os olhos do pai da web agora estão voltados para a inclusão digital. Ele criou no ano passado a World Wide Web Foundation, que começa a dar seus primeiros passos.

O primeiro já conseguiu patrocínio. Na África, agricultores da região do Saara que sofrem com as mudanças climáticas ganharão ferramentas para se comunicar uns com os outros. Antes, a comunicação acontecia somente pessoalmente – agora, eles podem trocar idéias e alternativas de agricultura pela web.

Na região, haverá também um sistema parecido com call center para possibilitar que agricultores analfabetos naveguem na internet pelo celular. Eles podem, por exemplo, digitar “1″ para acessar informações de cultivo e “2″ para ter acesso à dicas de adubagem. É uma ideia.

O segundo grande projeto da Fundação é uma parceria com o Centro de Inclusão Digital (CDI, em inglês). O projeto já tem 800 computadores em centros comunitários da América Latina e Oriente Médio focados em ensinar Word, Excel e ferramentas de busca. Agora, o plano da Web Foundation é fazer com que os participantes aprendam também a criar conteúdo para web.

Segundo o site Fast Company, esses são apenas os primeiros passos – quando os projetos decolarem, a fundação criada pelo pai da web procurará por mais iniciativas nas áreas de saúde e combate ao analfabetismo, entre outras.