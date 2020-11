Dado Ruvic/Reuters O Zoom também chegou a um acordo de privacidade com Comissão Federal de Comércio dos EUA nesta segunda

A notícia de que a vacina da Pfizer contra coronavírus tem eficácia de mais de 90% afetou o mercado de tecnologia nesta segunda-feira, 9: as ações do aplicativo de videochamada Zoom operaram em queda de 17% durante o dia. Outras empresas de tecnologia que foram impulsionadas pela quarentena e pelo aumento do uso de serviços digitais, como Amazon e Netflix, também viram seus papéis caírem em decorrência da previsão positiva para o cenário de pandemia.

O aplicativo Zoom, especificamente, teve um crescimento acelerado durante a quarentena. Em dezembro de 2019, o serviço tinha 10 milhões de participantes por chamadas por dia. Quatro meses depois, fechou o mês de abril com 300 milhões.

As ações da Amazon e da Netflix operaram em queda de 5% e 8% nesta segunda, respectivamente.

A notícia sobre a vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer e pela empresa de biotecnologia BioNTech é o indício mais forte até agora de que a busca para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus possa ser bem sucedida. Ela apresentou uma eficácia de mais de 90% em proteger as pessoas contra a covid-19 na comparação com um placebo. A vacina em questão é uma das quatro que estão nos estágios finais de testes nos Estados Unidos.

Zoom promete melhorar segurança

Nesta segunda-feira, o aplicativo de videoconferência também chegou a um acordo de privacidade com Comissão Federal de Comércio dos EUA: a empresa se comprometeu a implementar um novo programa de segurança de informações.

As autoridades dos Estados Unidos disseram que o Zoom enfrenta risco de multas de até US$ 43 mil por cada futura violação cometida sob o acordo.

A empresa sofreu pressão nos últimos meses por não divulgar que seu serviço não continha totalmente criptografia de ponta a ponta, um método para proteger as informações que garante que apenas o remetente e o destinatário possam ler o conteúdo.