A empresa já tem o seu PRS-700, que custa US$ 400 lá fora. Mas, segundo o Cnet, ela estaria se apressando para lançar um novo modelo a um preço mais competitivo para não perder o mercado. Afinal, a Samsung já lançou o seu e-reader na Coréia do Sul, e o Kindle 2, lançado no início do ano, custa US$ 299. E, claro, há os rumores sobre o tablet da Apple: um iPod Touch gigante, com Wi-Fi, que toca músicas, roda vídeos e, claro, também é um e-reader.

Sony PRS-700, apresentado no ano passado

Segundo as fontes ouvidas pelo Cnet, o novo aparelho da Sony teria uma tela maior, mais memória e conexão Wi-Fi, inexistente no PRS-700. Há, porém, outra diferença: ao que parece, o novo e-reader não terá tela touchscreen, o que pode contribuir para abaixar o preço. Ele custaria cerca de US$ 300.