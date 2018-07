Nick Ut/AP Photo Imagem de Nick Ut na Guerra do Vietnã

O Facebook voltou atrás nesta sexta-feira, 9, e retirou a censura a uma das mais emblemáticas fotografias da Guerra do Vietnã. A rede social havia removido postagens que traziam a imagem registrada pelo fotográfo Nick Ut, tirada em 1972, em que uma menina aparece pelada, gritanto e correndo após um ataque a bomba ao país asiático. A justificativa da empresa foi que a imagem violaria regras de publicação de nudez infantil no site.

A polêmica teve início na Noruega, após o Facebook deletar posts de usuários do país que publicaram a foto, incluindo um jornal local. Os norugueses iniciaram uma campanha contra a decisão, mobilizando até a primeira-ministra, Erna Solberg, que chegou a trocar sua foto do perfil pela imagem de Ut.

Ainda como justificativa aos usuários, o Facebook afirmou na manhã desta sexta que era difícil distinguir diferenças entre a imagem clássica e outras que tivessem nudez de crianças.

A rede social voltou atrás no fim desta sexta, afirmando que, nesse caso, reconhecia a importância histórica da imagem para o mundo, por retratar um momento importante. "Por causa do status de imagem icônica e de importância histórica, o valor de permitir seu compartilhamento pesa mais do que proteger a comunidade com sua remoção. Então, decidimos restabelecer a imagem de onde temos conhecimento de que ela foi removida", disse Facebook em comunicado.

Em declaração à imprensa local, a primeira-ministra norueguesa afirmou que se sentia "feliz" com a decisão da rede social. Antes, ela havia dito que fotografias históricas têm fundamental importância e que não se pode querer mudar o passado. A posição de Solberg foi seguida por diversos políticos noruegueses. Como os vizinhos escandinavos, a Noruega é um país que faz grande defesa da liberdade de expressão e enxerga a nudez com naturalidade. /AP