Empresa registrou prejuízo de US$ 446 milhões no terceiro trimestre, após queda de 35% nas vendas de computadores

SÃO PAULO – A era pós-PC foi cruel para a taiwanesa Acer, quarta maior fornecedora de computadores do mundo, que voltou a registrar prejuízo – dessa vez, maior do que o esperado – no terceiro trimestre, de 13,12 bilhões de dólares taiwaneses (US$ 446 milhões) , após queda de 35% nas vendas de computadores.

JT Wang é conhecido por ser um grande crítico do Windows Surface. FOTO:Pichi Chuang/Reuters

O resultado custou o emprego do CEO da empresa, JT Wang, que renunciou ao cargo e deixará o posto no início do ano que vem, quando será substituído pelo presidente da empresa Jim Wong. Wang permanecerá na presidência do conselho da empresa até o segundo trimestre de 2014. ”A Acer encontrou muitos desafios nos últimos anos. Com os fracos resultados financeiros consecutivos é hora de me entregar à responsabilidade de uma nova equipe de liderança, a caminho de uma nova era”, afirmou Wang. A Acer também anunciou que irá cortar 7% dos seus funcionários.

A Acer está hoje atrás da Lenovo, HP e Dell no mercado de PCs. A marca investiu em tablets e em smartphones, mas não conseguiu reverter os investimentos em lucro.