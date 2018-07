PEQUIM – A chinesa Lenovo disse que seu lucro trimestral subiu 23%, superando as estimativas, enquanto o avanço das vendas de smartphones mostraram como a maior fabricante de computadores pessoais do mundo está se destacando em dispositivos móveis.

A companhia disse nesta quinta-feira que seu lucro líquido atingiu US$ 214 milhões nos três meses até junho, o primeiro trimestre de seu ano fiscal, ante US$ 174 milhões no mesmo período do ano passado. O resultado ficou acima das estimativas de lucro de US$ 202 milhões, de acordo com pesquisa da Thomson Reuters SmartEstimate.

Este ano a ambiciosa empresa de hardware acelerou sua estratégia de diversificação para se afastar do decadente mercado de PCs, fechando a compra de uma unidade de servidores da IBM e da icônica marca de celulares Motorola em acordos avaliados em mais de US$ 5 bilhões. O presidente-executivo da Lenovo, Yang Yuanqing, disse ver potencial de crescimento das vendas de smartphones fora da China.

A Lenovo informou crescimento de 39% nos envios mundiais de celulares, impulsionados por fortes vendas na China. A companhia superou a sul-coreana Samsung Electronics no último ano para se tornar a maior vendedora de smartphones na China, de acordo com estimativas recentes da empresa de pesquisas IDC.

/ REUTERS