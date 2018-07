Zeewe explora função inexistente no site de vídeos, que se dedica ao compartilhamento do Google Plus

SÃO PAULO – Foi com o objetivo de dar uma experiência mais social ao YouTube que a desenvolvedora brasileira Movile decidiu criar um aplicativo para filtrar o conteúdo compartilhado por amigos em redes sociais.

Com o Zeewe, usuário vê vídeos compartilhados no Facebook. Foto: Divulgação

Chamado de Zeewe, o aplicativo gratuito disponível para iPhone e iPad permite que as pessoas conectem seus perfis do Facebook, do YouTube e do Twitter. Feito o login, os usuários veem os últimos vídeos do YouTube compartilhados ou “curtidos” por seus amigos e contatos, além dos canais assinados na plataforma.

A ideia surgiu no ano passado com a constatação dos fundadores da Movile da grande dificuldade para encontrar conteúdo na vasta quantidade de vídeos no site do Google. “Achamos que seria uma boa ideia usar a rede social de amigos para filtrar os vídeos”, disse Eduardo Lins Henrique, cofundador da Movile e responsável pelo escritório da empresa nos Estados Unidos, aberto há um ano. “O Google tem um conflito de interesse grande com o Facebook e o Twitter. Ele não quer se integrar a essas plataformas, quer promover a ferramenta dele.”

O resultado dessa briga é que YouTube só exibe os vídeos compartilhados por amigos do Google Plus, rede social da empresa lançada em junho de 2011, mas não no Twitter ou no Facebook, que são mais populares.

Apesar de o Google Plus ter 235 milhões de usuários ativos, segundo os últimos dados oficiais de dezembro, a maior parte da interação em redes sociais na internet é feita no Facebook e no Twitter.

Uma pesquisa divulgada semana passada revela que apenas 2% do conteúdo é compartilhado no Google+, enquanto o Facebook representa 50% e o Twitter, 24%. Os números são da empresa Gigya.

O Zeewe explora exatamente essa brecha do YouTube, oferecendo um serviço que não está disponível aos usuários.

Para a Movile, o aplicativo serve também como um experimento de interação social para outros projetos. A empresa tem lançado apps de vídeos de assuntos específicos, para categorias segmentadas como humor, música e conteúdo infantil. Nesses programas, ela vende assinaturas mensais para o usuário ter acesso a vídeos exclusivos.

O carro-chefe é o aplicativo PlayKidsTV, para crianças, com vídeos de produções famosas, como Galinha Pintadinha, Peixonauta e outras, licenciadas pela Movile. Mas há outros programas, como o TV Humor e o TV Funk, que têm a mesma interface do app de vídeos sociais. “O Zeewe é base de uma enorme plataforma de vídeos segmentada”, diz o cofundador.

—-

Leia mais:

• Com aplicativos, TV fica mais social

• Ibope estuda o impacto da internet na audiência da TV

• Link no papel – 22/7/2013