App criado para Virada Cultura de São Paulo tem mapa e organiza programação por horário, local e gênero da atividade

O aplicativo funciona para iOS e Android. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A Virada Cultural de São Paulo chega à sua 8ª edição com uma ferramenta que deve facilitar a vida do público. Com a marca do Catraca Livre, a organização publicou um aplicativo gratuito para smartphones, já um dos apps mais baixados na loja virtual da Apple brasileira.

O aplicativo organiza as atividades por horário, palco e gênero. A boa notícia para os novatos e para quem não conhece muito bem o Centro de São Paulo é que o app também usa mapa, além de possuir um espaço exclusivo para informações em tempo real sobre o evento.

O app, disponível para Android e iOS, permite compartilhar atrações e agendar (em um aplicativos de tarefas, por exemplo) o evento no celular.

O “Virada Cultural 2012″ pode ser baixado aqui (iOS) e aqui (Android).