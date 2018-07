Aplicativo tem visual parecido com o do WhatsApp. FOTO: Reprodução Aplicativo tem visual parecido com o do WhatsApp. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – WeChat. Line. Snapchat. Kakao Talk. Viber. FireChat. Telegram. A lista de concorrentes para o WhatsApp é enorme, e acaba de ganhar mais um concorrente no setor de mensagens instantâneas, o brasileiro Zap Zap.

Lançado no último domingo, o Zap Zap é uma versão adaptada do app russo Telegram, que recebeu muita atenção após a compra do WhatsApp pelo Facebook, graças à sua segurança e ao seu foco exclusivo no envio de mensagens.

O app brasileiro, desenvolvido pela Private Host, utiliza a estrutura do Telegram, mas está traduzido em português (embora a tradução tenha algumas falhas), e conta com uma novidade bastante interessante: além de estar disponível para Android, ele também permite conversas através de qualquer navegador – basta ter o aplicativo instalado em seu telefone, porém.

O processo de cadastro e instalação é bastante semelhante aos outros apps de mensagem: depois de baixá-lo, você cadastra o seu telefone, espera por um código de confirmação e pode começar a conversar com amigos.

Para o navegador, o processo é semelhante: depois de instalar e cadastrar o app, você recebe um código de confirmação e pode conversar em qualquer computador (uma ótima coisa para quem passa o dia na frente de um PC e/ou tem preguiça de tirar o celular do bolso para checar o WhatsApp).

Para baixar o Zap Zap para Android, clique aqui.