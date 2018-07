Desenvolvido por fotógrafo, Marksta ganhou popularidade depois que Instagram declarou ser dono de fotos de usuários

SÃO PAULO – “Quando o Instagram cometeu suicídio corporativo com seus novos termos e condições, é como se tivessem chegado na minha casa com um enorme presente de Natal.” As palavras são do fotógrafo irlandês John McHugh, responsável por um novo e bem-sucedido app chamado Marksta.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O Marksta é o app certo na hora certa. Ele permite que o usuário faça uma marca d’água em suas fotos, garantindo que a autoria não se perca quando forem compartilhadas em redes como Facebook, Twitter ou Instagram. “Já havia uma demanda para algo como o Marksta, de pessoas preocupadas com seus direitos autorais, mas o Instagram fez todo mundo pensar a respeito”, diz McHugh, em entrevista via Facebook.

Funções do aplicativo Marksta e foto final, com a marca d’água FOTO: Reprodução

McHugh criou o aplicativo depois de ver que suas fotos estavam circulando sem crédito nem autorização pela rede. Ele é um renomado fotojornalista, colaborador do jornal inglês do The Guardian e da emissora catariana Al Jazeera. Desde 2006, cobre principalmente o Afeganistão, onde mora, mas também “outros lugares perigosos do mundo”.

“Não ganhou muito com minhas fotos, apenas o suficiente. Arrisco minha vida para continuar um trabalho que considero importante”, explica. “Fico bravo e frustrado quando descubro que pessoas usaram minha fotos sem permissão ou pagamento.”

Segundo ele, a marca d’água também é útil porque metadados de imagens, que podem conter o nome do fotógrafo e o dono do copyright, muitas vezes são apagados pelas redes sociais na hora do upload. “Fazer isso é crime em muitos países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos”, lembra McHugh.

Com o Marksta, o usuário pode facilmente escolher tipologia, cor e posição para sua marca d’água. Depois, a foto pode ser enviada para o e-mail, redes sociais, rede de contatos ou outros aplicativos de foto. Custa US$ 1,99 na App Store do iOS.

No primeiro dia, quando foi disponibilizado gratuitamente, o app foi baixado 5.500 vezes. Começada a cobrança, teve mais 5 mil downloads em um dia. O Marksta ficou entre os 20 aplicativos mais baixados dos EUA na categoria foto e vídeo.

“As pessoas estão ficando bem mais cientes do armazenamento de seus dados e não estão gostando”, acredita McHugh. “O Marksta não armazena informações dos seus usuários e também nunca irá compartilhar ou vender esses dados. Nossa única fonte de renda vem da venda do aplicativo.”