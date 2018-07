Evernote terá operações no País

Entrevista: Luis Samra, gerente-geral do Evernote

O Evernote, popular app de notas online que sincroniza anotações, fotos e contatos, anunciou o início da operação no Brasil. O gerente-geral da empresa para a América Latina, Luis Samra, vai conduzir a expansão.

Por que investir no Brasil?

Um dos mercados em que a Evernote mais aposta é, definitivamente, o Brasil. Vemos uma explosão no tamanho do mercado, na experiência móvel e na evolução do número de usuários brasileiros. Sem qualquer divulgação, já temos mais de 230 mil usuários ativos.

Qual é a vantagem do aplicativo, já que todo smartphone tem recursos parecidos?

Vamos supor que você tome um vinho bom e queira memorizar o nome dele. Tire uma foto, tome nota e, dias depois, em casa, no seu desktop, relembre-o ao acessar o aplicativo. Você compartilha momentos e os relembra a qualquer hora, em qualquer parte do mundo.

De onde vem a receita?

Além da versão gratuita, temos a “premium”. Ela custa US$ 5 por mês ou US$ 45 por ano. Hoje, são 700 mil usuários desse tipo. A maior parte da receita vem daí. Não trabalhamos com anúncios. Não vasculhamos os lembretes.

/ Nayara Fraga (Radar Tecnológico)



