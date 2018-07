Professores poderão acompanhar o desempenho dos alunos e as dificuldades de cada um. FOTO: Divulgação Professores poderão acompanhar o desempenho dos alunos e as dificuldades de cada um. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O aplicativo de cursos gratuitos de idiomas Duolingo lançou uma plataforma desenhada para apoiar o ensino de idiomas nas escolas. A nova ferramenta Duolingo para Escolas permitirá que professores tenham acesso a um painel de controle para acompanhar o desempenho de cada estudante e identificar padrões que ajudarão a reforçar conceitos difíceis de acordo com a necessidade de cada um.

“A meta é proporcionar uma experiência de aprendizado personalizada com feedback imediato para cada aluno e professor na sala de aula. Isto permitirá que professores tenham mais tempo para se concentrar em conceitos difíceis, responder perguntas ou ajudar alunos que estão ficando para trás,” disse por meio de nota Luis von Ahn, professor de ciência de computação da Universidade Carnegie Mellon e cofundador do Duolingo.

Um exemplo da utilidade da ferramenta citado por ele é que se um aluno hesitar antes de responder a um exercício, isto indica falta de confiança e que ele precisa de mais exercícios deste tipo para dominar o assunto. Além disso, respostas incorretas podem indicar um problema comum: alguns alunos podem ter dificuldade com exercícios auditivos, enquanto outros podem ter dificuldade com a conjugação de verbos.

Segundo a empresa, existem mais pessoas aprendendo idiomas no Duolingo nos Estados Unidos do que em todo o sistema de educação pública do país. Por isso, a companhia decidiu lançar uma plataforma desenhada para apoiar o ensino de idiomas nas escolas.

Segundo o Duolingo, não foi fechada nenhuma parceria formal com escolas brasileiras para uso da ferramenta, mas há uma versão em português do Duolingo para Escolas disponível para ser usada por professores brasileiros.

Aplicativo.

O Duolingo é um curso gratuito de idiomas lançado em 2011, que pode ser acessado pela web ou em dispositivos móveis (com os sistemas Android e iOS). A plataforma tem 60 milhões de usuários no mundo todo e oferece cursos em 31 idiomas.

O curso é totalmente gratuito. A empresa ganha dinheiro oferecendo a tradução de textos para outras companhias. Von Ahn, fundador do Duolingo, é criador do sistema de segurança captcha – aquelas palavras de segurança distorcidas que o usuário precisa copiar em uma lacuna ao final de uma transação na internet ou para acessar uma página da web, como forma de provar que é um ser humano e não um robô.

Para dar uma utilidade ao que é digitado, ele criou o recaptcha, por meio do qual o usuário da internet ajuda a traduzir trechos de livros digitalizados que não são identificados por um computador.

Usando essa tecnologia, a companhia faz com que enquanto aprendem uma língua, os usuários do Duolingo traduzam trechos de textos que empresas pagaram ao Duolingo para traduzir, garantindo a gratuidade do curso.

No ano passado, a empresa lançou o Duolingo Test Center, uma prova de idiomas que poderá substituir testes de proficiência como o Toefl.