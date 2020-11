Reuters Telas do app de investimento Robinhood, popular entre jovens investidores dos EUA.

O aplicativo de investimentos norte-americano Robinhood sondou bancos para planejar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que pode acontecer já no primeiro trimestre de 2021, informou a agência de notícias Bloomberg na terça-feira, 17, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Segundo a reportagem, no entanto, os planos da fintech estão sujeitos a mudanças e ela pode decidir não ir à Bolsa. A Robinhood não comentou a publicação.

O aplicativo, responsável por ajudar a popularizar a negociação de ações entre jovens nos Estados Unidos, informou em setembro que captou US$ 660 milhões em nova rodada de investimento e, com isso, passou a ser avaliado em US$ 11,7 bilhões.

O Robinhood é uma das mais importantes fintechs do Vale do Silício, tendo consistentemente captado grandes somas em avaliações crescentes de vários investidores importantes, incluindo Sequoia Capital, Ribbit Capital e Index Ventures.