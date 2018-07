App precisa de máquina separada para receber os cheiros – o oPhone. FOTO: Reprodução App precisa de máquina separada para receber os cheiros – o oPhone. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Quem nunca postou uma foto de comida no Instagram pra fazer os amigos salivarem que atire a primeira pedra. Mas que tal postar uma foto e, junto com ela, poder mandar o cheiro da comida ao seu amigo? É a ideia por trás do oSnap, um app desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard.

O aplicativo do oSnap conta com uma câmera (como a do Instagram, por exemplo) e, depois que a foto é tirada, é possível acrescentar a ela odores como manteiga, cacau, baguete ou vinho vermelho (como um filtro do Instagram).

Até oito filtros/cheiros diferentes podem ser adicionados à foto, para dar ao destinatário a experiência completa por trás daquela imagem. Entretanto, para receber o cheiro, quem ver a foto precisa de uma máquina preparada para isso – como é o caso do oPhone, criado especialmente pelos cientistas.

Por enquanto, o oPhone existe apenas em Paris e Nova York.

Atualmente, o oPhone existe apenas em dois lugares: no Museu de História Natural em Nova York e no Le Laboratoire, em Paris. Qualquer usuário que tem um iPhone pode mandar uma mensagem – uma oNote – e viajar até um desses dois lugares para ter acesso a ela.

Entretanto, a equipe por trás do oSnap já abriu uma campanha para financiar a produção industrial do oPhone para uso caseiro. Por enquanto, a campanha conseguiu apenas US$ 8,3 mil dos US$ 150 mil necessários para a empreitada – o preço de um oPhone deve ser de US$ 200.