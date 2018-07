Atualização do aplicativo traz 13 filtros para publicar imagens na rede social; Twitter também planeja disponibilizar filtros, diz NYT

SÃO PAULO – Nesta segunda-feira, 5, o Facebook lançou uma atualização de seu aplicativo para o sistema iOS, da Apple, que permite adicionar filtros às imagens antes de publicá-las na rede social, lembrando o aplicativo de compartilhamento de fotos Instagram. A atualização pode ser feita pela AppStore em seu iPhone, iPad ou iPod touch e é gratuita.

Usuário agora pode colocar um filtro na imagem diretamente no app do Facebook. FOTO: Reprodução

A ferramenta funciona da seguinte maneira: ao selecionar a imagem que deseja publicar na rede social, o usuário pode clicar no ícone ‘varinha mágica’ e selecionar um dos 13 filtros disponíveis, como ‘Contrast’, ‘Neon’, ‘Golden’ e ‘Coffee’, além do preto e branco. Após a escolha do filtro, o usuário pode publicar a nova imagem em sua linha do tempo.

O recurso foi lançado dias depois de uma reportagem do jornal The New York Times anunciar que o Twitter planeja lançar, nos próximos meses, uma atualização em seu aplicativo móvel que incluirá filtros para os usuários postarem imagens na rede de microblog, competindo com o Instagram.

Pouco depois de anunciar a compra do aplicativo em abril, por US$ 1 bilhão, a rede de Zuckerberg lançou o ‘Facebook Camera’, recurso de fotos que segue a lógica do app de imagens favorito dos usuários: além da opção de adicionar filtros, também possui um feed com imagens publicadas por amigos, que podem ser comentadas ou curtidas.

Via dupla. Enquanto o Facebook se aproxima do Instagram, o Instagram, por sua vez, também se aproxima do Facebook: nesta segunda-feira, o blog da companhia anunciou que disponibilizará, dentro de poucos dias, páginas de perfis de usuários para sua versão na web, que possuía recursos muito limitados.

O novo visual da versão desktop do aplicativo de imagens o aproxima da timeline no Facebook, com um diferencial – a ‘capa’ é dinâmica, sendo atualizada com as fotos recentes do usuário.

