SÃO PAULO – Você está cansado de passar horas e horas no trânsito congestionado? O Google pode tentar te ajudar ensinando caminhos alternativos.

Pelo menos essa é a intenção de uma nova função incorporada ao Google Maps nessa semana, disponível apenas nas versões mobile do serviço.

A funcionalidade é bem simples: quando você traça uma rota de um ponto a outro, o Maps junta dados do Waze – o sistema de monitoramento de trânsito adquirido pelo Google no ano passado -, das companhias de tráfego locais e até mesmo mapeia o número de dispositivos Android parados naquela rua (se houver muitos no mesmo lugar, deve ser um sinal de que há muito trânsito).

A partir desses dados, o sistema pode sugerir atalhos, corta-caminhos e rotas alternativas ao usuário, mostrando a distância que será percorrida com o novo trajeto e o tempo que ele poderá economizar seguindo tal indicação.

Usuários de Android já podem utilizar a novidade, enquanto quem tem dispositivos iOS terá de baixar uma atualização do aplicativo.