MADRI – A Amazon lançou nesta quarta-feira, 10, o Kindle Cloud Reader, um aplicativo que permite ler livros eletrônicos desde o navegador web de diferentes dispositivos, tanto online como sem conexão à internet e sem necessidade de downloads nem instalações.

O aplicativo, baseado na linguagem HTML5, permite aos usuários acessar mediante seu navegador instantaneamente os catálogos de literatura eletrônica da Amazon, que disponibiliza 950 mil livros.

A ferramenta já está disponível a partir desta quarta-feira para Safari – com uma versão especial para o tablet iPad – e para Chrome, enquanto os usuários de Internet Explorer, Firefox, BlackBerry Playbook e outros navegadores de dispositivos móveis terão que esperar mais alguns meses para utilizar o aplicativo.

O Kindle Cloud Reader se sincroniza automaticamente com a livraria do Kindle, mostra a última página lida em outro dispositivo e as notas do leitor e permite também destacar os livros favoritos.

A Amazon informou em uma nota de imprensa que com a ferramenta será possível acessar de forma automática e sem necessidade de se conectar à internet o último livro que o leitor tenha consultado, assim como escolher aqueles volumes que queira ler “offline”.

O Kindle Cloud Reader também permite ao leitor personalizar o aspecto do texto e integra uma versão melhorada de acesso à loja do Kindle.

