SÃO PAULO – Em quinze dias desde seu lançamento, o aplicativo do site de queixas de consumidores ReclameAqui (Android e iOS) já é sucesso de público. Nesse período, foram feitos 70 mil downloads da ferramenta, com 18 mil reclamações cadastradas.

O aplicativo é gratuito e tem versões para os sistemas operacionais iOS e Android.

“O número nos surpreendeu, quase não fizemos propaganda fora do nosso próprio site”, diz Maurício Vargas, presidente do ReclameAqui.

Um dos destaques do aplicativo é a possibilidade de se registrar a reclamação em qualquer lugar, não sendo mais necessário ir até um local com computador para fazê-lo. Quando a empresa responde à reclamação, o usuário recebe um aviso no celular ou tablet. As reclamações feitas no aparelho móvel podem ser acompanhados no site.

Outra funcionalidade do aplicativo é a possibilidade de se enviar uma foto junto com a queixa. Vargas informa que 17% das reclamações já vêm com fotos, que podem ser de produtos com defeito ou de documentos comprovantes.

Até agora, a área de alimentação tem sido a campeã das queixas no novo app, com consumidores enviando fotos de pratos em restaurantes ou exemplos de produtos com problemas. Em segundo lugar, vem reclamações de móveis planejados.

O site do Reclame Aqui tem 11,5 milhões de pessoas cadastradas atualmente e que recebe cerca de 20 mil reclamações por dia.

Cidades

A empresa diz que o aplicativo em breve também contará com a opção para a reclamações sobre serviços públicos, como buracos na rua, problemas com ônibus ou falta de iluminação pública. Para esse fim, acredita que os usuários deverão se valer bastante do recurso de envio de fotos.