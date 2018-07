SÃO PAULO – O smartphone é o melhor amigo do homem moderno – pelo menos é o que parece, dada a quantidade de horas que as pessoas gastam grudadas em suas telas luminosas. Entretanto, você já parou para pensar quanto tempo gasta todos os dias digitando com seus dedos em um celular – e o que poderia fazer com essas horas todas?

É o que aconteceu com Kevin Holesh, criador do app Moment, que se dedica a contabilizar quanto tempo cada pessoa passa usando seu iPhone. “Meu principal objetivo com o Moment é entender quantos minutos eu gasto todos os dias não fazendo nada com o meu celular”, disse Holesh ao site TechCrunch.

Disponível apenas para iOS, o Moment é um app “invisível”, que funciona toda vez que o celular é ligado, só despertando a atenção de seu usuário toda vez que ele chegar perto de seu “limite diário”. Cada usuário pode estabelecer seu próprio limite, de acordo com a média que acredita utilizar o seu celular.

Holesh não quer que as pessoas joguem seus aparelhos fora. “Cada um tem o seu equilíbrio, e o Moment quer ajudar você a encontrar o seu com relação aos celulares.” Para saber mais, visite o site.