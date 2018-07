Meta dos desenvolvedores é facilitar diagnóstico da doença em áreas rurais. FOTO: Reprodução/Universidade de Houston Meta dos desenvolvedores é facilitar diagnóstico da doença em áreas rurais. FOTO: Reprodução/Universidade de Houston

SÃO PAULO – George Zouridakis, um professor da Universidade de Houston, está desenvolvendo um aplicativo para iPhone capaz de detectar o melanoma, a forma mais perigosa de câncer de pele, com precisão de 85% — a mesma que exames dermatológicos podem ter.

O app, chamado de DermoScreen, está em testes, e precisa de uma lente acessória e de um dermascópio anexo para poder funcionar — juntos, os acessórios são capazes de capturar uma imagem, que poderá ser analisada pelo aplicativo para saber se há algum material canceroso na pele. Testes iniciais provaram que a taxa de precisão do DermoScreen é de 85%.

A princípio, o objetivo do app é desenvolver um meio rápido e barato de detectar o câncer de pele, especialmente para áreas rurais ou em países em desenvolvimento, nos quais não há sempre tratamento especializado nas redondezas. O melanoma, por ser a forma mais agressiva do câncer de pele, é dificilmente tratado se não for descoberto rapidamente.