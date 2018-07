Serviço de streaming corrige falha que permitia baixar qualquer música do catálogo de graça por uma extensão do Chrome

SÃO PAULO – Nesta quarta-feira, 8, o Google baniu da Chrome Web Store um aplicativo que fazia o download de músicas em formato MP3 do serviço de streaming Spotify. O Downloadify funcionava como uma extensão no navegador Chrome.

O aplicativo se aproveitava de uma falha de segurança do Spotify Web Player, lançado em beta pela empresa em novembro. Na conta premium, os usuários podem armazenar os arquivos em seu próprio computador enquanto mantiverem sua conta mensal ativa no serviço.

No entanto, o Downloadify usava uma brecha nesse mecanismo e permitia o download gratuito de qualquer música do catálogo de mais de 20 milhões de faixas do serviço.

O programa foi criado pelo desenvolvedor holandês Robin Aldenhoven com o objetivo de, ao que tudo indica, expor a falha do sistema de segurança do Spotify.

O Google se mobilizou rapidamente para remover o Downloadify da Chrome Web Store, mas ainda há uma versão disponível no GitHub. O desenvolvedor confirmou ao site The Verge que a ferramenta não funciona mais, devido a ajustes de segurança do Spotify que corrigiram a falha de encriptação. Aldenhoven também disse que o projeto não seria atualizado para burlar as novas medidas de segurança do serviço de streaming.