Foursquare e App Store proíbem aplicativo que usava dados públicos geolocalizados para mostrar as garotas ao redor

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Que tal um aplicativo que te mostra as garotas que estão ao seu redor – com direito a fotos pessoais? É isso que o Girls Around Me faz. Ele usa os checkins do Foursquare e as informações do Facebook geolocalizadas para mostrar quem são e o que estão fazendo as meninas que estão por perto. Tudo devidamente organizado por fotos, como se fosse um catálogo de mulheres comuns.

Parece polêmico. E é. Tanto que o Foursquare decidiu bloquear sua API para o aplicativo – agora, não será mais possível utilizar os dados do Foursquare para alimentar a base de dados do aplicativo. Segundo a porta-voz do Foursquare, Laura Covington, o que o aplicativo faz é uma ‘violação das políticas de API deles’. O aplicativo também foi removido da App Store no sábado.

O que o aplicativo faz, afinal, não é ilegal – ele usa apenas as informações que são públicas. E não são poucas. Os usuários deixam suas informações públicas por descuido ou opção – mas, além de ser uma prática perigosa, os dados podem ser usados para aplicações deste tipo. É claro que, neste caso, as garotas não imaginaram que seriam colocadas em um aplicativo para disponibilizá-las em um catálogo.

Segundo a descrição do app, ele serve para você ver os “check-ins das garotas ao seu redor”, te mostra “como elas são” e “como entrar em contato”. Também dá para procurar por homens e ver quem está saindo em um lugar específico. A busca é feita pelo mapa – basta apertar “scan” para ver quem está por ali. A integração com o Facebook ajuda a saber mais sobre as pessoas antes de encontrá-las ao vivo.

O aplicativo foi desenvolvido por uma empresa russa chamada i-Free Innovations. Os responsáveis pelo app dizem que são “bodes expiatórios”.

FOTO: Reprodução/The Next Web

“Nós estamos absolutamente convencidos que é bom e importante educar os usuários a cuidarem de sua privacidade, e do que querem tornar públicos”, disseram os responsáveis pelo aplicativo, em um comunicado enviado ao Wall Street Sournal.

“Mas nós acreditamos que é antiético escolher um bode expiatório para falar sobre preocupações com privacidade. Nós vemos isso como uma onda negativa de desentendimentos sérios sobre as propostas do aplicativo”.

Segundo os desenvolvedores, o app não fornece nenhum dado sem ter sido fornecido pelo usuário, e não revela nada que não tenha sido compartilhado com os outros. “O app foi feito para facilitar a descoberta de lugares legais ao redor”.

Qual sua a opinião? Banir o aplicativo foi uma atitude correta? Comente.