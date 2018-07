A Amazon.com lançou sua loja de aplicativos Android, reforçando disputa com a Apple. A varejista online anunciou ainda exclusividade na distribuição do game Angry Birds Rio para o sistema do Google.

A Amazon.com está promovendo o jogo, que é baseado na animação Rio, da Twentieth Century Fox, ao permitir que os usuários baixem o título de graça por um período limitado.

A loja coloca a Amazon.com como uma alternativa para compra de aplicativos para computadores tablet e celulares inteligentes, em desafio à iTunes, da Apple.

“A Amazon possui a confiança dos consumidores e números de cartões de crédito”, disse Sarah Rotman Epps, analista da Forrester Research. Segundo a analista, a aliança entre o sistema de pagamento da Amazon “1-Click” e o Android faria com que o número de compradores de aplicativos do sistema operacional decolassem.

A Amazon.com oferece em sua loja de aplicativos opção para o usuário testar o programa em um computador antes de comprá-lo.

O lançamento da loja da Amazon.com surgiu depois que a Apple processou a varejista online para impedir a empresa de usar a marca AppStore.

/ Jennifer Saba (REUTERS)