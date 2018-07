A loja de aplicativos da Apple, que abastece iPhone, iPads e iPod Touch, agora também oferece games para o Brasil

SÃO PAULO – A loja de aplicativos da Apple aparentemente se adequou às normas de classificação indicativa do Ministério de Justiça e começa a liberar apps de jogos para seus usuários.

Até esse momento, brasileiros que quisessem baixar ou comprar jogos pela loja virtual tinham que se cadastrar com um endereço de outros países, como Argentina ou Estados Unidos.

Games como o recém lançado Angry Birds Space e o popular Cut The Rope já se mostravam na seção de jogos da App Store (por US$ 1 cada).

A loja por aqui funcionava sem games devido a um impasse relacionado à portaria nº1.100 do Ministério da Justiça. O problema é que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige que jogos passem pelo departamento de análise e classificação antes de serem abertas ao mercado. O processo, orquestrado pelo Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação (Dejus), leva cerca de 20 dias para avaliar um jogo.

A Apple usava até então a classificação indicativa importada dos Estados Unidos, que se difere da brasileira.

“Nós estamos muito felizes em oferecer para os consumidores brasileiros uma incrível seleção com mais de 585 mil apps, incluindo mais de 100 mil apps de jogos e de diversão para iPhone, iPad e iPod touch”, disse a Apple em nota.

O ‘Link’ pediu mais informações ao Ministério da Justiça, mas não obteve resposta até o fim da edição.

