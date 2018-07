Executivo da empresa disse que foi ”o lançamento mais forte do iPad até hoje”

CUPERTINO – A Apple anunciou nesta segunda-feira, 19, que já vendeu três milhões de unidades do novo iPad.

Em release oficial, o vice-presidente de marketing mundial da empresa, Philip Schiller, chamou o tablet de “blockbuster” (“estouro de vendas”) e “o lançamento mais forte do iPad até hoje”.

O executivo declarou ainda que “os consumidores estão adorando os incríveis novos recursos do iPad”.

O aparelho foi lançado na sexta-feira em 12 países, incluindo EUA, Reino Unido, Japão, França e Alemanha. Na próxima sexta, 23, ele estará disponível em mais 25 territórios, entre eles Áustria, Bélgica, Holanda, Irlanda, Itália, México, Portugal, Espanha e Suécia.

Não há previsão de lançamento do produto no Brasil.

